Раскрыта стоимость роскошных нарядов певицы Алсу

Стоимость сандалий Chanel певицы Алсу составила 185 тысяч рублей

Журналисты издания «Леди Mail» раскрыли стоимость роскошных нарядов российской певицы Алсу. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Специалисты исследовали несколько образов артистки, которая опубликовала новые снимки в соцсетях. По данным экспертов, на одном из размещенных фото звезда позировала в платье в полоску бренда Ninushka за 44 тысячи рублей и с сумкой Hermès за миллионы рублей.

Помимо этого, знаменитость продемонстрировала комплект из рубашки и шорт в пижамном стиле. В дополнение к нему она надела сандалии Chanel за 185 тысяч рублей. Еще на одном кадре исполнительница была запечатлена с маленькой черной сумкой Chanel, стоимость которой составила около 690 тысяч рублей.

В июне певица Алсу похвасталась фигурой в наряде с глубоким декольте. 41-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном кадре в облегающем наряде белого цвета с глубоким декольте.