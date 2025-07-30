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19:21, 30 июля 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошных нарядов певицы Алсу

Стоимость сандалий Chanel певицы Алсу составила 185 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналисты издания «Леди Mail» раскрыли стоимость роскошных нарядов российской певицы Алсу. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Специалисты исследовали несколько образов артистки, которая опубликовала новые снимки в соцсетях. По данным экспертов, на одном из размещенных фото звезда позировала в платье в полоску бренда Ninushka за 44 тысячи рублей и с сумкой Hermès за миллионы рублей.

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Помимо этого, знаменитость продемонстрировала комплект из рубашки и шорт в пижамном стиле. В дополнение к нему она надела сандалии Chanel за 185 тысяч рублей. Еще на одном кадре исполнительница была запечатлена с маленькой черной сумкой Chanel, стоимость которой составила около 690 тысяч рублей.

В июне певица Алсу похвасталась фигурой в наряде с глубоким декольте. 41-летняя поп-исполнительница предстала на размещенном кадре в облегающем наряде белого цвета с глубоким декольте.

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