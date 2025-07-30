Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:42, 30 июля 2025Ценности

Раскрыты самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе Мелании Трамп

Сумка Hermès стала самой дорогой в гардеробе первой леди США Мелании Трамп
Мария Винар

Фото: Justin Goff Photos / Getty Images

Журналисты Daily Mail раскрыли самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе жены президента США Дональда Трампа Мелании. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, самой дорогой вещью оказался пиджак люксового бренда Dolce & Gabbana, оформленный яркими цветочными аппликациями. В нем знаменитость появилась на публике в Сицилии, Италия, во время саммита G7 в 2017 году. Его стоимость составляет 51,5 тысячи долларов (4,2 миллиона рублей). Второе место в гардеробе Трамп заняла редкая черная сумка Hermès Matte Niloticus Crocodile Birkin 25, изготовленная из крокодиловой кожи. По данным журналистов, ее можно приобрести за 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей).

Материалы по теме:
«За позолоченными фасадами дворцов скрывается ржавчина» Эмир Катара купается в роскоши и громких скандалах. Как он живет?
«За позолоченными фасадами дворцов скрывается ржавчина»Эмир Катара купается в роскоши и громких скандалах. Как он живет?
19 мая 2025
Инвесторы потратили на Трампа миллионы долларов. В ответ он угостил их водой и едой хуже, чем в самолете
Инвесторы потратили на Трампа миллионы долларов.В ответ он угостил их водой и едой хуже, чем в самолете
26 мая 2025

Еще одним самым дорогим предметом гардероба стало платье бренда J.Mendel, в котором первая леди США посетила светский ужин в Великобритании в 2018 году. Его цена начинается от 6,9 тысячи долларов (571 тысяча рублей).

Среди самых дешевых вещей — куртка марки Zara с надписью I really don't care, do you? («Мне правда все равно, а вам?») за 40 долларов (3,2 тысячи рублей). В данной вещи избранница американского лидера приехала в детский приют в Мексике в 2018 году и вызвала волну критики в свой адрес. Вдобавок редакторы отметили кеды Chuck Taylor All-Stars Converse за 50 долларов (4 тысячи рублей) и бейсболку неизвестной марки с надписью Flotus (сокращение от First Lady of the United States) за 20 долларов (1,6 тысячи рублей).

В январе сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть большие шансы». Конфликт на Украине могут приостановить в ближайшее время. Что известно?

    Россияне получили возможность покупать билеты на поезда из листа ожидания

    В Дагестане открылось новое место для туристов

    В Подмосковье загорелись несколько автобусов и попали на видео

    Двухметрового предвестника катаклизмов впервые заметили в необычном месте

    Книгу Алексея Навального признали экстремистской

    Глава Минфина США рассказал об ответе Китая по поводу российской нефти

    ВС России начали активно формировать челюсти будущего котла у Красноармейска

    Медведь набросился на человека в российском регионе

    Лишенный гражданства России комик пошутил о внесении в число экстремистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости