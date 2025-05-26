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14:58, 26 мая 2025Ценности

Инвесторы потратили на Трампа миллионы долларов. В ответ он угостил их водой и едой хуже, чем в самолете

Потратившие миллионы долларов на ужин Трампа инвесторы обругали еду

Президент США Дональд Трамп устроил для криптоинвесторов закрытый ужин в своем гольф-клубе и угодил в скандал. Гости, в среднем потратившие по 1,7 миллиона долларов (около 135 миллионов рублей) на покупку криптовалюты $TRUMP, обругали меню роскошного мероприятия. Им подавали «жареный палтус с цитрусовым соусом» и «филе миньон в соусе демиглас», однако размер порций оказался чересчур скромным для мероприятия такого уровня. В итоге некоторые приглашенные остались голодными и сравнили блюда с самолетным обедом. Как выглядела еда на ужине для богачей?

Это была худшая еда, которую я когда-либо ел в заведениях Трампа. Единственное, что было съедобно — хлеб с маслом. Мне не давали никаких напитков, кроме воды и вина Трампа. Я не пью алкоголь, поэтому выбрал воду. Мой стакан наполнили всего раз

Николас Пинто25-летний инвестор

Фото: @krassenstein

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