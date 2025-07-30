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17:23, 30 июля 2025Экономика

Сейсмолог сравнил землетрясение на Камчатке с мощнейшим в Турции

Сейсмолог Жигалин сравнил землетрясение на Камчатке с турецким 2023 года
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: ipa-agency.net / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Землетрясение на Камчатке, несмотря на большую магнитуду, оказалось менее разрушительным, чем произошедшее в Турции в 2023 году. Причины этому объяснил ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта Александр Жигалин в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам сейсмолога, на Камчатке активнее занимаются укреплением объектов, которые рискуют разрушиться из-за землетрясений. «Потом там немножко меньше людей затронуто, чем в Турции [при землетрясении в 2023 году] (...). И там просто очень долго все это проходило. Там было сразу несколько землетрясений», — отметил специалист. Ученый добавил, что в Турции два года назад была зафиксирована целая цепочка землетрясений и одно передавалось к другому. Он также уточнил, что на месте подземных толчков сходятся несколько плит, работающих не в такт.

В ночь на среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7 с последующими волнами цунами высотой до шести метров. Его признали самым сильным с 1952 года.

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