Совладелец Внуково захотел инвестировать в Домодедово

РБК: Совладелец Внуково Виталий Ванцев захотел инвестировать в Домодедово

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев захотел инвестировать в развитие Домодедово. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

При этом бизнесмен заметил, что в нынешней экономической ситуации финансирование станет большой проблемой. Но он выразил надежду на получение заемных средств на приобретение актива. По мнению Ванцева, финансовые трудности Домодедово должны лечь на стратегического инвестора, а не на государство, в чье владение авиагавань перешла в июне 2025-го.

«Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал», — заметил бизнесмен.

Ранее новый глава воздушной гавани Андрей Иванов заявил, что руководство Домодедово не допустит банкротства аэропорта. По словам Иванова, который возглавил аэропорт после его перехода в собственность государства, общий долг Домодедово на данный момент составляет около 70 миллиардов рублей.

В конце июня активы ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, передали Росимуществу. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Московской области. Суд конфисковал аэропорт Домодедово в доход государства по иску Генпрокуратуры России 17 июня. Всего в группу компаний «Аэропорт Домодедово» входят 25 организаций стоимостью более триллиона рублей. Причиной передачи под контроль государства стал ее незаконный переход под контроль иностранных резидентов и их офшорных структур.