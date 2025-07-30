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07:33, 30 июля 2025Силовые структуры

Суд огласил приговор за расправу и надругательство над телом российской школьницы

В Приамурье убивший и надругавшийся над телом девочки мужчина получил 20 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Старостин / РИА Новости

В Приамурье суд приговорил молодого человека к 20 годам лишения свободы за изнасилование, расправу и надругательство над телом школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

Молодой человек признан виновным по части 1 статьи 135 УК РФ, части 3 статьи 131 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 244 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними детьми сроком на 10 лет с ограничением свободы на год и восемь месяцев.

Как установил суд, преступление произошло в декабре 2024 года в Магдагачи. Там пострадавшая пришла в гости в общежитие к осужденному. Спустя некоторое время ее обнаружили без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд приговорил 37-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за попытку изнасилования незнакомой девочки на улице.

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