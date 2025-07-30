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21:15, 30 июля 2025Мир

Трамп назвал БРИКС антиамериканским

Трамп заявил, что БРИКС является антиамериканским и действует против доллара США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США, передает ТАСС.

«БРИКС — это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», — отметил Трамп, говоря о пошлинах, которые он намерен наложить на поставки из Индии.

Ранее Трамп заявил об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.

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