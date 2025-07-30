Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона

Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона в Мар-а-Лаго

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Politico.

«Девушек, которых он нанял, увезли из спа-салона. Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда», — рассказал американский лидер.

По словам Трампа, после этой истории он разорвал все связи с Эпштейном, поскольку «он украл людей», которые работали в Мар-а-Лаго.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.