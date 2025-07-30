Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 30 июля 2025Мир

Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона

Трамп заявил, что Эпштейн украл молодых женщин из его спа-салона в Мар-а-Лаго
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Скандальный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «украл» молодых женщин из пляжного спа-клуба Мар-а-Лаго несколько десятилетий назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Politico.

«Девушек, которых он нанял, увезли из спа-салона. Когда я узнал об этом, то сказал ему: "Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое". Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда», — рассказал американский лидер.

По словам Трампа, после этой истории он разорвал все связи с Эпштейном, поскольку «он украл людей», которые работали в Мар-а-Лаго.

28 июля газета The New York Times сообщила, что на протяжении 15 лет Трамп и Эпштейн были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Они познакомились примерно в 1990 году, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уникальное событие». На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Первые волны цунами обрушились на регионы России

    Россияне охладели к одному виду кредитов

    Американский ведущий указал на решающее условие для завершения конфликта на Украине

    Российские войска вошли в Купянск

    ВСУ нашли способ снизить выплаты родным пленных

    Трамп рассказал о краже Эпштейном молодых женщин из спа-салона

    На Украине захотели изымать мотоциклы для нужд ВСУ

    В Крыму предложили США продать Аляску

    Опровергнуты три популярных мифа об анальном сексе

    Водителей в России предупредили о неожиданном штрафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости