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15:50, 30 июля 2025Моя страна

У россиянки неожиданно выросло гигантское «яйцо динозавра»

На даче жительницы Калининграда выросло гигантское «яйцо динозавра»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Anderson / Wikimedia

У жительницы Калининграда на даче неожиданно выросло гигантское «яйцо динозавра». Об этом сообщает «Клопс».

На самом деле, как отмечается, это большой головач из семейства шампиньоновых, имеющий огромную шляпку белого цвета. На садовом участке, как уточняется, россиянка видит эти грибы не первый год. «В этом сезоне урожай снова удивил размерами», — отметила она в беседе с изданием.

По словам женщины, грибы на ее даче выросли неожиданно. Россиянка пояснила, что головач съедобен, но только в молодом возрасте, когда его мякоть белая, плотная и упругая.

Гловач чаще всего встречается в европейской части России. Плодовые тела на полях, окраинах лиственных или смешанных лесов, в садах и парках можно увидеть уже с конца мая до самой осени. Такой гриб вырастает как один, так и целой «поляной» с остальными белыми шляпками.

Ранее стало известно о россиянине, который пошел в лес под Владимиром и неожиданно нашел там необычное «кровоточащее сердце». Местный житель направился в лес недалеко от деревни Лобаново.

Также тихая охота в лесах под Пензой преподнесла грибникам неожиданный сюрприз — «пальцы дьявола». В итоге оказалось, что это Антурус Арчера.

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