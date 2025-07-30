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22:11, 30 июля 2025Мир

США предложили новый механизм поставок оружия Украине

WSJ: США предложили новый механизм поставок оружия Украине за счет союзников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В США предложили новый механизм поставок оружия Украине за счет союзников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в Конгрессе представили законопроект, предусматривающий создание фонда при Минфине США. В него будут поступать взносы от партнеров Вашингтона, таких как Великобритания и ФРГ, для финансирования поставок американского вооружения Киеву.

Согласно проекту, ежегодно на счет фонда будет поступать от 5 до 8 миллиардов долларов. Пентагон сможет использовать деньги для заключения контрактов с подрядчиками, которые будут пополнять запасы и параллельно отправлять оружие Украине.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном масштабные соглашения о поставках оружия.

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