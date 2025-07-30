WSJ: США предложили новый механизм поставок оружия Украине за счет союзников

В США предложили новый механизм поставок оружия Украине за счет союзников, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в Конгрессе представили законопроект, предусматривающий создание фонда при Минфине США. В него будут поступать взносы от партнеров Вашингтона, таких как Великобритания и ФРГ, для финансирования поставок американского вооружения Киеву.

Согласно проекту, ежегодно на счет фонда будет поступать от 5 до 8 миллиардов долларов. Пентагон сможет использовать деньги для заключения контрактов с подрядчиками, которые будут пополнять запасы и параллельно отправлять оружие Украине.

Ранее стало известно, что Киев согласовал с Вашингтоном масштабные соглашения о поставках оружия.