Зеленский заявил о масштабных соглашениях с США по поставкам оружия

Зеленский: Украина согласовала с США масштабные соглашения по оружию

Киев согласовал с Вашингтоном масштабные соглашения по поставкам оружия, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это «точно усилит обе наши страны», но не привел деталей. «Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира», — выразил благодарность политик.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев ведет подготовку соглашения с США по продаже украинских дронов в обмен на американское оружие. Он назвал это «мега-сделкой». Украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее оружие из США. Это совершенно новая страница», — отметил парламентарий.