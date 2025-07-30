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02:11, 30 июля 2025Мир

В Госдуме заявили об отсутствии у Трампа мирной программы по Украине

Ивлев: Ультиматум Трампа говорит о том, что у него нет мирной плана по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Леонид Ивлев

Леонид Ивлев. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Ультиматум президента США Дональда Трампа говорит о том, что у него до сих пор нет конкретной мирной программы по Украине. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с ТАСС.

Ранее, 28 июля, американский лидер сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он уточнил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация просто не видит никакого прогресса по этому вопросу.

14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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