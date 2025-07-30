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04:39, 30 июля 2025Экономика

В российском регионе пропал интернет на фоне землетрясения

NetBlocks: На Камчатке на фоне землетрясения начал пропадать интернет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Интернет начал пропадать на Камчатке на фоне землетрясения. Проблемы с интернет-соединением фиксирует международная служба мониторинга интернета NetBlocks, она рассказала об этом в соцсети X.

«Снижение скорости подключения к сети происходит после сообщений об отключении электроэнергии», — указано в сообщении службы.

Ранее стало известно, что магнитуда землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, увеличилась с 7,5 до 8,5. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН природный катаклизм назвали уникальным.

Кроме того, на Камчатке, в Японии и на Аляске была объявлена угроза цунами. Первая волна уже обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска в Сахалинской области.

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