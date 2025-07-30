В США назвали новый ультиматум Трампа России блефом

Политолог Никсон: Слова Трампа о 10-дневном сроке соглашения по Украине — блеф

Слова президента США Дональда Трампа о 10-дневном сроке соглашения по Украине — блеф, обусловленный растущим давлением со стороны ястребов в Конгрессе и его администрации. Об этом заявил американский политолог Гарланд Никсон, передают «Известия».

«Я даже не уверен, что он вообще обращается к России. Это не про Россию. Думаю, во многом это блеф. Он пытается выиграть время, пока на него жестко давят», — считает эксперт.

Никсон напомнил, что Трамп уже пытался похожим образом оказать давление на Китай, объявив о запретительных пошлинах на импорт китайской продукции. По его словам, Пекин не поддался на блеф американского лидера, и тот отступил. Эксперт полагает, что в случае с ультиматумом России по Украине речь идет о похожей тактике.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что сокращает крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. «Смысла ждать больше нет. Мы просто не видим никакого прогресса по этому вопросу», — прокомментировал он свое решение.