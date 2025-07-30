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12:32, 30 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала опасные показатели пульса

Кардиолог Морякова: Опасным считается пульс стабильно ниже 50 ударов в минуту
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressfoto / Freepik

У некоторых людей пульс ниже 60 ударов в минуту считается вариантом нормы, но иногда он может быть признаком скрытых проблем со здоровьем, объяснила кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Юлия Морякова. Опасные показатели она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Морякова объяснила, что у здорового взрослого человека частота сердечных сокращений в покое составляет от 60 до 100 ударов в минуту. Пульс ниже этого показателя может быть опасным в том случае, если он сопровождается головокружением, слабостью, обмороками, болями в груди или одышкой.

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«Если пульс стабильно ниже 50 и нет очевидных причин, нужно обратиться к врачу. Начать стоит с терапевта, после базовых исследований пациента направят к кардиологу», — уточнила врач.

Она добавила, что у спортсменов и физически активных людей, а также во время сна или отдыха ритм может замедляться до 40–50 ударов без последствий. Такой пульс может быть вариантом нормы, если не вызывает жалоб и не влияет на самочувствие

Ранее врач-кардиолог Уильям Уилсон, который перенес инфаркт, рассказал о малоизвестном, но очень распространенном симптоме. По его словам, практически у всех пациентов в момент приступа возникает сильное желание сходить в туалет.

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