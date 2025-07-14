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09:32, 14 июля 2025Забота о себе

Перенесший инфаркт кардиолог назвал неочевидные признаки сердечного приступа

Кардиолог Уилсон: При инфаркте возникает желание срочно посетить туалет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Американский врач-кардиолог Уильям Уилсон, основываясь на собственном опыте, рассказал, что чувствует человек в момент сердечного приступа. Неочевидные признаки инфаркта он назвал Daily Mail.

По словам Уилсона, он перенес инфаркт в 63 года. В день, когда это случилось, он тренировался вместе с женой и вдруг ощутил нарастающее чувство легкого физического недомогания. «Это был дискомфорт в груди, но не резкий. Это не было похоже на удар ножом или что-то подобное, это было просто неприятное, давящее ощущение», — уточнил он.

Еще одним признаком, как отметил врач, было желание срочно посетить туалет. По его словам, об этом симптоме редко говорят, но встречается он довольно часто. Кардиолог объяснил, что из-за сильного напряжения нервной системы в момент приступа возникает острое желание опорожнить кишечник или мочевой пузырь.

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Кроме того, Уилсон признался, что был весь покрыт потом, несмотря на то, что тренировался в расслабленном темпе. Также у него появилось ощущение полной обреченности, похожее на чувство, возникающее при панической атаке.

Врач добавил, что решающее значение для пациента с инфарктом имеет то, как быстро ему окажут медицинскую помощь, но, даже зная об этом, он не стал сразу звонить в скорую, так как не хотел верить в происходящее. Лишь спустя несколько минут Уилсон рассказал обо всем жене, и она позаботилась, чтобы его быстро доставили в больницу.

Ранее врач-кардиолог Наталья Шипицына опровергла миф о вреде яиц для сердца и сосудов. Также она назвала ошибочным утверждение, что красное вино полезно для сердца.

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