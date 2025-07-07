Влияние яиц и вина на здоровье сердца и сосудов оценили

Кардиолог Шипицына: Яйца безопасны для сердца и сосудов

Врач-кардиолог Наталья Шипицына оценила несколько популярных мифов, связанных с темой заболеваний сердца и их профилактики. Ее слова приводит издание aif.ru.

В первую очередь врач опровергла заблуждение о пользе небольших доз красного вина для здоровья сердца. По ее словам, вопреки расхожему мнению, даже незначительное количество алкоголя негативно воздействует на организм и увеличивает риск гипертонии, аритмии и инсульта.

Другим заблуждением Шипицына назвала идею, будто яйца провоцируют повышение холестерина и способствуют развитию болезней сердца и сосудов. Она подчеркнула: на самом деле этот продукт безопасен. Однако врач уточнила, что при патологиях сердца и сосудов рекомендуется съедать не более одного яйца в день.

Кроме того, Шипицына указала на ложное убеждение, что болезни сердца бывают только у людей с лишним весом, а обладатели стройной фигуры полностью защищены от этих недугов. «Худые люди тоже болеют — особенно при курении, стрессе, сахарном диабете или генетике. Вес — лишь один из факторов», — уточнила она.

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