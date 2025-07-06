Названы главные отличия инфаркта от похожего по симптомам состояния

Кардиолог Морякова: Инфаркт отличается от панической атаки давящей болью в груди

Учащенное сердцебиение, потливость, давление в груди — симптомы, которые могут указывать и на инфаркт миокарда, и на паническую атаку, заявила кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Юлия Морякова. Главные отличия этих похожих состояний она назвала «Ленте.ру».

Морякова рассказала, что инфаркт чаще сопровождается давящей, сжимающей болью в груди, которая может отдавать в руку, челюсть или шею. Боль обычно развивается после или во время физической нагрузки, длится более 15-30 минут, со временем усиливается и сопровождается ухудшением общего самочувствия, уточнила она.

При панической же атаке боль колюща и локализованная, она возникает в покое и быстро проходит. «Паническую атаку часто сопровождает выраженный страх смерти, тогда как при инфаркте преобладают физические проявления: холодный липкий пот, тошнота, общая слабость», — добавила врач.

Морякова уточнила, что сильный липкий пот, боль с отдачей в левую руку или челюсть, тошнота и рвота — типичные признаки инфаркта миокарда, в то время как при панической атаке потливость ощущается как прилив жара, а тошнота связана в основном с тревогой.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта. Она рассказала, что если человек почувствовал себя плохо, достаточно попросить его выполнить три простейших действия: улыбнуться, поднять обе руки перед собой и сказать любую простую фразу, например «небо голубое».