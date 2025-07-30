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17:38, 30 июля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по детской площадке в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по детской площадке в Васильевке, пострадали два ребенка
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

По словам губернатора Запорожской области, украинские подразделения обстреляли детскую площадку в городе Васильевка. В результате пострадали двое детей — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения.

«С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом скорую помощь. Инцидент произошел, когда бригада медиков ехала с вызова в селе Скельки. В результате пострадали водитель и пациентка.

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