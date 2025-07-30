ВСУ ударили по детской площадке в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.
По словам губернатора Запорожской области, украинские подразделения обстреляли детскую площадку в городе Васильевка. В результате пострадали двое детей — девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения.
«С осколочными ранениями дети доставлены в больницу, им оказывается помощь. Нахожусь на связи с оперативными службами. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом скорую помощь. Инцидент произошел, когда бригада медиков ехала с вызова в селе Скельки. В результате пострадали водитель и пациентка.