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02:01, 30 июля 2025Наука и техника

Выявлен простой способ уменьшить риск преждевременной смерти

AJPM: Ежедневная быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lala Azizli / Unsplash

Увеличение темпа ежедневной прогулки может заметно снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли американские исследователи, изучив более 79 тысяч жителей юго-восточных штатов США, преимущественно с низким уровнем дохода. Работа опубликована в American Journal of Preventive Medicine.

Авторы оценили продолжительность и темп ходьбы у участников, а затем сопоставили эти данные со смертностью за многолетний период наблюдения. Оказалось, что даже 15 минут быстрой ходьбы в день снижали общий риск смерти почти на 20 процентов. Медленная ходьба в течение трех часов давала меньший эффект.

Положительное влияние быстрых прогулок было особенно заметно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это объясняется тем, что аэробная нагрузка улучшает работу сердца, повышает насыщение тканей кислородом и помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина.

Исследование подчеркивает, что быстрая ходьба — доступный и эффективный способ укрепить здоровье даже при ограниченных ресурсах. Результаты особенно важны для уязвимых групп населения, где уровень смертности традиционно выше из-за сопутствующих социальных и экологических факторов.

Ранее ученые показали, что достигать 10 000 шагов в день вовсе не обязательно для укрепления здоровья. Оказалось, уже 7000 шагов в день снижают риск преждевременной смерти.

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