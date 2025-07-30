Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтон — Левински

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично сравнила «вмешательство» Европейского союза (ЕС) в парламентские выборы Молдавии с делом Клинтон — Левински.

Дипломат подчеркнула заявление главы ЦИК Молдавии Анжелики Караман, которая заявила, что страны ЕС могут вмешиваться в выборы в республике. По ее словам, поскольку Молдавия уже близка к вступлению в ЕС, вмешательство такой страны, как Франция, не считается внешним воздействием.

«Напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он доказывал, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — отметила она.

Ранее МИД Молдавии предложил перед парламентскими выборами открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России. Выборы пройдут 28 сентября.