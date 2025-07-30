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10:35, 30 июля 2025Мир

Захарова назвала тяжелые последствия торговой сделки ЕС и США

Захарова: Если бы ЕС получал газ из России, то тяжелой сделки с США не было бы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Если бы Европейский союз (ЕС) стабильно получал газ, в том числе из России, то тяжелой торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом можно было бы избежать. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Если бы ЕС получал стабильно российский газ или газ какой-либо другой страны, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод. Предположим, построили бы они его с кем-то еще, а потом получали бы газ. Зачем им нужно было заниматься всем, чем они сейчас занимаются — увеличением в разы издержек своих же граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием самих себя на десятилетия назад?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова указала на то, что к таким последствиям привела «многолетняя системная работа англосаксов» и тех бюрократов Евросоюза и Североатлантического альянса, которых «англосаксы привели к власти». По ее словам, их общая деятельность направлена против интересов жителей европейских стран.

27 июля США и Евросоюз договорились о торговой сделке. Согласно условиям, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

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