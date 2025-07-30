Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: Ракет «Нептун» на Украине осталось не очень много

Украина использовала дозвуковые дальнобойные ракеты «Нептун» еще с начала специальной военной операции (СВО), но в результате наших ударов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) их осталось не очень много, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о том, что Украина запустила по российским объектам дозвуковую крылатую ракету большой дальности «Нептун». По информации оборонного ведомства, ракету сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Дандыкин рассказал, что крылатая ракета морского базирования «Нептун» была произведена еще в советское время. Он добавил, что украинская армия использовала ее с первых дней СВО, однако удары Вооруженных сил России по Днепропетровску, и в особенности по «Южмашу», сильно сократили их количество.

«Ракет таких у них не очень много. Я думаю, что даже вот тех же Storm Shadow у них поболее будет. Она редкая птица. У них было до начала специальной операции один дивизион или два. Ну, уже столько было сбито и столько было уничтожено», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт указал, что сейчас на Украине планируют изготовить другое изделие с дальностью до тысячи километров. Вместе с тем, отметил он, это не так просто сделать, потому что разработкой этих ракет занимались в России в советское время.

Как ранее заявлял российский военный эксперт Алексей Леонков, производители «Нептуна» утверждали, что ракета способна лететь на сотни километров, однако благодаря тому, что она является дозвуковой, системы ПВО России могут успешно сбивать ее. Он отметил, что серийного производства таких ракет у Украины нет.