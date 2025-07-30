«Зенит» победил Ахмат в матче Кубка России

«Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:1 в матче первого тура Кубка России

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче первого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На третьей минуте счет открыл защитник Арсен Адамов. На восьмой минуте преимущество команды увеличил нападающий Лусиано Гонду. На 82-й минуте отставание Ахмата сократил нападающий Мохамед Конате.

В сезоне-2024/2025 обладателем Кубка России стал московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

В следующем туре Кубка России «Зенит» примет казанский «Рубин» 12 августа. «Ахмат» днем позднее на выезде сыграет с «Оренбургом».