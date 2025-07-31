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09:38, 31 июля 2025Спорт

Алексей Миранчук забил пятый мяч в сезоне

Алексей Миранчук забил пятый гол в сезоне в составе «Атланты Юнайтед»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mady Mertens / Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук забил пятый гол в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на четверг, 31 июля, американский клуб на выезде встречался с мексиканской «Некаксой» в матче Кубка лиг. Хозяева одержали победу со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Томас Бадалони. Кроме того, автоголом отметился вратарь «Атланты» Брэд Гузан. Миранчук отличился на 28-й минуте.

Ранее российский полузащитник четырежды отличился в матчах Североамериканской Главной лиги футбола (MLS). После 24 туров клуб Миранчука находится на 13-м месте в турнирной таблице.

Миранчук перешел в «Атланту Юнайтед» в 2024 году. Его контракт с американской командой рассчитан до декабря 2027-го.

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