Бывшего депутата Госдумы оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

ТАСС: Экс-депутата Госдумы Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду нетрадиционных однополых сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Это следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Суд в Москве признал экс-парламентария виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете и назначил ему административный штраф, сумма которого не называется. Согласно действующему законодательству, максимальная сумма административного штрафа за такое правонарушение может достигать 200 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что Баранников пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, его действия были направлены на формирование привлекательности ЛГБТ-отношений. Суд установил, что экс-депутат разместил в интернете пост «для неопределенного круга лиц» в виде анкеты для знакомств с фотографией. Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на решение районного суда и признал его законным.

«В судебном заседании Баранников вину не признал, пояснил, что истек срок привлечения к административной ответственности, отсутствуют доказательства принадлежности ему страницы в социальной сети, а заключение специалиста является недопустимым доказательством», — говорится в материалах дела.

Ранее жительница крымского города Керчь опубликовала в одной из соцсетей мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась — ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.