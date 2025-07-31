Духовник бойцов СВО попал в смертельную аварию в ЛНР

Духовник бойцов СВО, священник Курдов попал в смертельную аварию в ЛНР

Духовник бойцов специальной военной операции (СВО), настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов попал в смертельную аварию в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается на сайте Звенигородского благочиния.

Священника не стало 28 июля. Как утверждает РИА Новости, Курдова решили похоронить на Посадском кладбище в Звенигороде.

Протоиерей Курдов в 2024 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла был награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского «во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях».

Ранее фронтовой священник Русской православной церкви отец Александр (Исаковский) рассказал, что участник спецоперации попал в замес и едва не подорвался.

До этого главный священник в зоне СВО Дмитрий Василенков объявил, что подготовка бойцов для СВО — дело РПЦ.