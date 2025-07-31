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13:41, 31 июля 2025Силовые структуры

Иностранец избил россиянина и устроил стрельбу на автобусной остановке

В Башкирии иностранец пойдет под суд за избиение россиянина и стрельбу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Республике Башкортостан предстанет перед судом 35-летний иностранец, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у иностранца был конфликт с россиянином и 30 июля 2024 года он явился на встречу на улицу Шоссейная в городе Кумертау. Он навел на соперника охолощенный пистолет и пригрозил расправой, после ударил мужчину по голове и выстрелил. Затем снова навел на побитого пистолет и сымитировал выстрел.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее он был судим за незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество.

Ранее в Приамурье под арест до 14 суток попали 11 иностранцев за драку на стадионе.

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