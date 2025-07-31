Иностранец избил россиянина и устроил стрельбу на автобусной остановке

В Башкирии иностранец пойдет под суд за избиение россиянина и стрельбу

В Республике Башкортостан предстанет перед судом 35-летний иностранец, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, у иностранца был конфликт с россиянином и 30 июля 2024 года он явился на встречу на улицу Шоссейная в городе Кумертау. Он навел на соперника охолощенный пистолет и пригрозил расправой, после ударил мужчину по голове и выстрелил. Затем снова навел на побитого пистолет и сымитировал выстрел.

Полицейские задержали подозреваемого, ранее он был судим за незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество.

Ранее в Приамурье под арест до 14 суток попали 11 иностранцев за драку на стадионе.