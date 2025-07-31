Киев атаковали дроны особого вида

При ударе по Киеву массово использовались реактивные дроны «Герань»

Ночью Киев атаковали реактивные беспилотники «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Канал сообщает, что атака длилась всю ночь. Авторы также рассказали, что эти реактивные дроны развивают скорость в два раза превышающую скорость обычных беспилотников, поэтому их труднее сбить. Всего по Украине было запущено около 300 дронов, указано в публикации.

Ранее появилось видео массированных ударов «Геранями» по Киеву. «Ночной комбинированный удар по Киеву. Взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны — месту расположения ЗРК (зенитный ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру») Patriot и цехов по сборке БПЛА», — написал военный корреспондент Евгений Поддубный.

До этого стало известно, что Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. Пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы, уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.