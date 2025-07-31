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09:35, 31 июля 2025Бывший СССР

Появилось видео массированных ударов «Геранями» по Киеву

Ночной удар «Геранями» по аэродрому ВСУ в Киеве попал на видео
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Появилось видео массированного удара реактивными БПЛА-камикадзе «Герань-3» по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Видео публикует военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Ночной комбинированный удар по Киеву. Взрывы звучали в районе аэропорта Жуляны — месту расположения ЗРК (Зенитный ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру») Patriot и цехов по сборке БПЛА», — написал он. На видео попал высокий столб дыма от пожара.

Telegram-канал «Военная хроника» отметил защищенность аэродрома, что делает полную ликвидацию ЗРК затруднительной. Однако постоянное размещение комплексов в одном и том же месте позволяет российским ракетчикам планировать удары по Жулянам, учитывая все условия защиты.

Ранее стало известно, что Киев подвергся комбинированной атаке дронов и ракет. Утром в столице Украины объявили вторую за ночь воздушную тревогу.

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