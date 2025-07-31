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13:04, 31 июля 2025Спорт

Месси дал пощечину сопернику во время матча

Лионель Месси дал пощечину игроку Серхио Эрнандесу в матче Кубка лиг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Лионель Месси

Лионель Месси. Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал пощечину сопернику из мексиканского «Атласа» Серхио Эрнандесу во время матча первого тура Кубка лиг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

У игроков произошла перепалка. Аргентинец подошел к мексиканцу, пообщался с ним на повышенных тонах, прикоснулся руками к его лицу, а в конце дал легкую пощечину. Арбитры никак не отреагировали на поведение Месси.

Матч прошел в ночь на четверг, 31 июля. Игра завершилась победой «Интера» со счетом 2:1, а Месси записал на свой счет две голевые передачи.

Ранее Месси дисквалифицировали на один матч Главной лиги футбола (MLS) за отказ участвовать в Матче звезд. Игра прошла 23 июля.

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