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12:01, 31 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали душные ночи

Синоптик Позднякова: В столице ожидаются душные ночи
Мария Черкасова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Душная погода в ночные часы прогнозируется в Москве на этой неделе. Об этом агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Минимальная температура в столице в предстоящие ночи — от 15 до 20 градусов, а в центре — до 23. Самым жарким днем окажется четверг, 31 июля, когда температура будет держаться на отметках от 29 до 31 градуса.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал высокую температуру воздуха и грозы в ближайшие дни в столице. В четверг днем температура воздуха в столице — плюс 28-30 градусов Цельсия, по области плюс 26-31 градус. Грозы возможны во второй половине дня. В пятницу, 1 августа, максимальная температура в Москве составит плюс 28 градусов, ожидаются грозы.

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