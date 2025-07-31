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15:10, 31 июля 2025Экономика

Москвичей призвали быть внимательными из-за прогнозируемой грозы

В МЧС предупредили москвичей о грозе и призвали их быть внимательными
Полина Луханина

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Кратковременный дождь, ливни и гроза ожидаются в Москве в четверг, 31 июля. Об этом жителей столицы предупредили в Главном управлении МЧС России по Москве в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Непогода сохранится до 22 часов. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Москвичей призвали быть внимательными и острожными, особенно при управлении автомобилями. Водителям посоветовали парковать машины в безопасных местах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала в столице душные ночи в ближайшее время. Минимальная температура в столице в предстоящие ночи будет держаться на отметках от 15 до 20 градусов, а в центре — до 23, уточнила синоптик.

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