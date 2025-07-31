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10:33, 31 июля 2025Экономика

На Камчатке произошли землетрясения

Девять землетрясений произошло у побережья Камчатки за час
Полина Луханина

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Девять землетрясений произошло у побережья Камчатки за час, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясений составляет от 4 до 5.

Ранее общий совет Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН опубликовал отчет, в котором предупредил жителей и власти Камчатки, что самые опасные афтершоки в регионе ожидаются в ближайшие двое суток.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года, магнитуду которого оценили в 8,7. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. После землетрясение началось извержение вулкана Ключевский.

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