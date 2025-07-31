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07:45, 31 июля 2025Экономика

Жителям Камчатки назвали время прихода самых опасных афтершоков

ИВиС: Самые опасные афтершоки на Камчатке ожидаются в ближайшие двое суток
Полина Луханина
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Administration of the Governor of Kamchatka Krai / Reuters

Самые опасные афтершоки на Камчатке ожидаются в ближайшие двое суток. Такой прогноз опубликовал общий Совет Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов в Telegram-канале.

Прошедшее 30 июля землетрясение реализовало долгосрочный сейсмический прогноз для наиболее опасного yчacткa Курило-Камчатской дуги — сейсмической бреши в районе Авачинского залива. Он был составлен кандидатом физико-математических наук Алексеем Соломатиным на основании метода академика РАН Сергея Федотова. Произошедшее событие способствовало высвобождению основной части энергии, накопившейся в указанном районе за последние десятилетия, считают ученые.

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Жителям региона стоит ждать афтершоков в течение месяцев, однако самыми опасными с точки зрения повторения сильных сейсмособытий являются ближайшие двое суток.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года, магнитуду которого оценили в 8,7. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. Волны цунами дошли и до США. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что сопоставимых по силе землетрясений на Камчатке не предвидится как минимум еще 10 лет.

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