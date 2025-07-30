Риск новых землетрясений на Камчатке оценили

Новые сильные землетрясения на Камчатке назвали маловероятными

Новых мощных землетрясений на Камчатке не произойдет. В обозримом будущем такая перспектива маловероятна, заявил изданию «Подъем» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По прогнозам специалиста, угрозы повторных сильных толчков и цунами в Камчатском крае не наблюдается. Подобных этому землетрясений в регионе не ожидается еще ближайшие десять лет. «Самое худшее, что могло случиться, уже случилось. Поэтому в ближайшее десятилетие ждать цунами в Петропавловске уже не следует, я думаю», — успокоил Шебалин. Тектонические плиты, как он разъяснил, сбросили напряжение, накопленное с 1962 года.

Новые толчки вполне возможны, но большой силы они не достигнут, считает сейсмолог, ссылаясь на статистику. «Вряд ли они будут достаточно сильными для того, чтобы вызвать цунами. Я не могу сказать, что это полностью исключено, потому что разные бывают ситуации, но вероятность крайне мала», — отметил Шебалин. По его оценкам, магнитуда афтершоков не превысит 7,5, для которых нехарактерны большие цунами. Для формирования таких волн требуется магнитуда толчков от 8 по шкале Рихтера.

О сейсмотолчках на Камчатке стало известно в ночь на 30 июля. Землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,7, стало самым сильным с 1952 года. После этого в Северо-Курильске Сахалинской области прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР была также объявлена угроза цунами. Новое мощное землетрясение произошло в Тихом океане в 198 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда толчков достигала 6,2 по шкале Рихтера.