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18:06, 31 июля 2025Экономика

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

Жители Петербурга показали град с перепелиное яйцо, обрушившийся на город
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jasmine Sahin / Shutterstock / Fotodom  

На Петербург в четверг, 31 июля, обрушился град, размер которого сопоставим с перепелиным яйцом. Соответствующими снимками жителей города, поделился Telegram-канал «Петербург с огоньком».

На опубликованном источником снимке видна ладонь одного из местных жителей, на которой лежит крупная градина. При этом в каком именно районе города выпали осадки такого размера, не уточняется. Telegram-канал «Фонтанка SPB Online», в свою очередь, показал видео петербуржцев, которых непогода застала в доме или в дороге: так, на одной из записей град с шумом бьет по крыше автомобиля, а на другой — по кровле дома.

Помимо этого, крыши домов в городе от сильного ветра слетели на машины и повредили их.

Накануне стало известно, что Тюмень столкнулась с мощными ливнями, в результате которых город затопило.

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