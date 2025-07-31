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07:30, 31 июля 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить рост опухолей

BCRT: Даже 1 спортивная тренировка способна замедлить рост опухоли
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Silke Woweries / Getty Images

Даже одна тренировка может запустить процессы, способные замедлить рост опухоли. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, изучив влияние физической активности на организм женщин, перенесших рак молочной железы. Работа опубликована в журнале Breast Cancer Research and Treatment.

Ученые обнаружили: всего один сеанс силовых упражнений или интервальной тренировки высокой интенсивности значительно повышает уровень миокинов — белков, которые выделяются мышцами и обладают противоопухолевыми свойствами. Их рост сопровождался снижением активности раковых клеток на 20-30 процентов.

Ранее подобный эффект был зафиксирован только у здоровых людей, однако теперь доказано: даже после тяжелого лечения организм сохраняет способность реагировать на физическую нагрузку выработкой защитных молекул.

В дальнейшем команда провела дополнительное исследование, опубликованное в Journal of Cancer Survivorship. Оно показало, что регулярные тренировки, способствующие снижению жировой массы и наращиванию мышечной, уменьшают воспаление — ключевой фактор в рецидивах и прогрессии рака. Быстрая потеря веса без упражнений, наоборот, не дает такого эффекта.

В апреле стало известно, что вечерние тренировки могут мешать сну. Особенно сильно сон нарушается, если заниматься интенсивной физической активностью менее чем за четыре часа до сна.

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