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14:17, 17 апреля 2025Наука и техника

Раскрыли вред вечерних занятий спортом

Nature Communications: Вечерние тренировки могут навредить сну
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Вечерние интенсивные тренировки могут навредить сну — это выяснили ученые из Университета Монаша. По их данным, занятия спортом менее чем за четыре часа до сна приводят к задержке засыпания, сокращению продолжительности сна и снижению его качества. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Исследование стало самым масштабным в своей области: ученые проанализировали данные 14 689 человек за год, охватив около четырех миллионов ночей сна. Участники носили фитнес-трекеры, фиксировавшие нагрузку, фазы сна и работу сердца.

Наиболее выраженные нарушения сна наблюдались у тех, кто занимался высокоинтенсивной физической активностью — например, пробежками или спортивными играми — ближе к ночи. Такие тренировки вызывали повышенную частоту сердечных сокращений, низкую вариативность сердечного ритма и задержку наступления сна.

Авторы подчеркивают: если тренировка неизбежно приходится на вечер, стоит ограничиться легкой нагрузкой — вроде неспешного плавания или ходьбы. В противном случае организм остается в состоянии бодрствования, что мешает естественному переходу ко сну.

Новое исследование дает простой и практичный совет: чтобы высыпаться, завершайте тренировку минимум за четыре часа до сна.

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