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15:29, 31 июля 2025Забота о себе

Назван неожиданный продукт с омолаживающим эффектом

Эксперт Болков: Грибы способны защитить организм от старения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wikimedia

В грибах содержится вещество, которое потенциально способно защитить организм от старения, заявил научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков. Неожиданный продукт с омолаживающим эффектом он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Болков рассказал, что грибы, особенно такие как лисички, белые, подберезовики, опята, содержат вещество, под названием эрготионеин. По словам эксперта, оно является геропротектором, то есть защищает клетки от старения и уменьшает воспаление.

Однако врач предупредил, что, несмотря на потенциальную пользу, грибы нужно есть с осторожностью. «Надо понимать, что усвояемость у них не идеальная, а еще в зоне промышленных городов они впитывают металлы и прочие загрязнения, а также надо уметь дифференцировать грибы, — даже опытные люди иногда ошибаются между съедобными и ядовитыми», — напомнил он.

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Болков добавил, что эрготионеин также содержится в ягодах и зелени, поэтому они обязательно должны присутствовать в рационе. Самым эффективным методом борьбы со старением он назвал физическую активность и правильное питание.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала, что яйца помогают сохранить здоровье глаз. По ее словам, в них содержатся вещества, которые необходимы для хрусталика и сетчатки глаз.

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