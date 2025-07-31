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20:28, 31 июля 2025Забота о себе

Назван простой способ избавиться от судорог в мышцах

Анестезиолог Суд: Горчица помогает избавиться от ночных судорог в мышцах
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Горчица помогает при судорогах в мышцах, заявил американский врач-анестезиолог Кунал Суд. Простой способ избавиться от ночных судорог он назвал, отвечая на вопросы в своем аккаунте в TikTok, пишет Daily Mail.

Специалист подчеркнул, что эффективность горчицы не доказана исследованиями, но многие пациенты замечают ее эффективность. По его словам, есть гипотеза, согласно которой содержащаяся в горчице уксусная кислота воздействует на сенсорные рецепторы во рту и тем самым снижает мышечную активность в туловище и ногах. «Мышечные судороги вызваны сбоем в связях между мышцами и нейронами. Воздействие на сенсорные рецепторы корректирует этот сбой», — объяснил врач.

Еще одним возможным объяснением Суд назвал то, что в горчице много калия и магния, которые восполняют электролитный баланс. Дисбаланс электролитов тоже может спровоцировать ночные судороги, пояснил врач.

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Он добавил, что для получения эффекта достаточно съесть совсем немного горчицы — не более чайной ложки. Если результата нет, то нужно обратиться к врачу.

Ранее научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков заявил об омолаживающем свойстве грибов. По его словам, в них содержится вещество, которое замедляет старение клеток и имеет противовоспалительные свойства.

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