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12:06, 31 июля 2025Наука и техника

Названо скрытое последствие жары для мозга

PLOS Climate: Частое воздействие жары снижает когнитивные способности у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hugh Sitton / Getty Images

Постоянное воздействие жары может серьезно ухудшать способности детей к обучению — особенно у тех, кто живет в бедных районах. К такому выводу пришли австралийские ученые из RMIT и Университета Нового Южного Уэльса. Их обзор, опубликованный в журнале PLOS Climate, охватил почти 14,5 миллиона школьников из 61 страны и показал: длительное пребывание в жарких условиях снижает когнитивные способности — то есть мешает запоминать, понимать и решать сложные задачи.

Особенно сильно страдают навыки в математике и других предметах, где нужно логически мыслить. А вот чтение и более простые задания пока страдают меньше. При этом дети из малообеспеченных семей чаще живут в районах с высокой температурой, учатся в школах без кондиционеров и не могут позволить себе репетиторов — в результате именно они сталкиваются с самыми серьезными последствиями.

Ученые подчеркивают, что речь идет не просто о дискомфорте: перегрев может со временем снизить общий уровень образования, замедлить развитие и усилить социальное неравенство.

Авторы призывают уже сейчас принимать меры: улучшать вентиляцию и охлаждение в школах, особенно в уязвимых районах, и учитывать климатические риски при разработке образовательной политики. Это поможет сохранить способности к обучению у миллионов детей, особенно в условиях глобального потепления.

В июне стало известно, что потепление климата влияет не только на здоровье, но и на мировую продовольственную систему. Каждое повышение средней температуры на 1 °C сокращает доступность пищи на 120 килокалорий в день на человека

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