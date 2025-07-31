Названы имена исполнителей масштабной хакерской атаки на Россию

Mash: За масштабной хакерской атакой на Россию стоит объединение Hacken

За масштабной хакерской атакой на Россию стоит объединение Hacken. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, назвавший также имена конкретных исполнителей нападения.

«Название объединения — Hacken. Официально — это международная компания в сфере кибербезопасности с украинскими корнями. В марте 2022-го получила миллионы долларов от американских инвесторов. Борется с Россией в интернете с начала специальной военной операции. Штаб-квартира — в Таллине, костяк команды — в Лиссабоне, куда их перевезли с Украины в марте 2022 года. По данным на июль 2025-го, в группировке состоят 110 человек, 60 из которых — на Украине», — отметили авторы материала.

В материале утверждается, что деанонимизировать хакеров удалось благодаря группировкам KillNet и Beregini. Mash опубликовал имена исполнителей нападений, не приведя дополнительных доказательств их причастности к ним. В списке оказались генеральный директор Hacken Дмитрий Будорин, технический директор Сергей Довгополый, эксперт по информационной безопасности Александр Горлан, глава экспертной группы Министерства цифровой трансформации Украины Денис Иванов, а также Евгений Безуглый из Киева и Евгения Брошеван из Одессы.

При этом основным инструментом названы «банальные DDoS-атакии при поддержке зараженного стилера — программы для кражи данных, которую ранее распространили по Рунету».

«В поддержку для атаки на российские ресурсы привлекли мамкиных хакеров из Anonymous, известной объявлением России кибервойны в феврале 2022 года и фейковыми взломами», — добавил Mash.

В июле сразу несколько крупных российских компаний оказались под ударом хакеров. 29 июля о проблемах поочередно сообщили сети аптек «Столички» и «Неофарм», а также сеть клиник «Семейный доктор». За день до этого, 28 июля, жертвой взлома стал «Аэрофлот», а 14 июля хакеры парализовали работу сети алкомаркетов «Винлаб».