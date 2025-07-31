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18:09, 31 июля 2025Россия

Названы потери ВСУ в боях за взятый российскими войсками родной город Кобзона

МО РФ: Потери ВСУ за родной город Кобзона Часов Яр составили 7,5 тысячи бойцов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за родной город известного российского и советского певца Иосифа Кобзона Часов Яр составили 7,5 тысячи бойцов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

Также оборонное ведомство назвало потери ВСУ в технике — украинские войска потеряли 11 танков и 55 бронемашин, а также 160 артиллерийских орудий.

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Как заявил российский писатель и публицист Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин, город Часов Яр был взят Вооруженными силами России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

Ранее командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что его бойцов отвели от Часова Яра, и они не принимали участия в окончательном штурме города, однако им надо отдать дань уважения за заслуги в боях на этом направлении.

ЖЗЛ
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