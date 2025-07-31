Алаудинов призвал отдать дань уважения за штурм Часова Яра отведенному от города «Ахмату»

Алаудинов: «Ахмат» отвели от Часова Яра, но его бойцам надо отдать дань уважения

Бойцов подразделения «Ахмат» и смежной четвертой бригады отвели от Часова Яра, и они не принимали участия в окончательном штурме города, однако им надо отдать дань уважения за заслуги в боях на этом направлении. К этому призвал командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Это (воевавший под Часовым Яром — прим. «Ленты.ру») батальон, которым командовал [командир с позывным] Шустрый»? — заявил он. По словам Алаудинова, отведенный «Ахмат» «вложил очень большой труд», и их заслуги также необходимо признать.

Министерство обороны России сообщало, что взятие города было совершено усилиями бойцов Воздушно-десантных войск из Иванова, Костромы и Ярославля.

Глава министерства отмечал особые заслуги 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной дивизии орденов Кутузова и Александра Невского.

Ранее писатель и публицист Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин заявил, что город Часов Яр был взят Вооруженными силами России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.