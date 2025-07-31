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14:18, 31 июля 2025Россия

Алаудинов призвал отдать дань уважения за штурм Часова Яра отведенному от города «Ахмату»

Алаудинов: «Ахмат» отвели от Часова Яра, но его бойцам надо отдать дань уважения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Бойцов подразделения «Ахмат» и смежной четвертой бригады отвели от Часова Яра, и они не принимали участия в окончательном штурме города, однако им надо отдать дань уважения за заслуги в боях на этом направлении. К этому призвал командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

«Это (воевавший под Часовым Яром — прим. «Ленты.ру») батальон, которым командовал [командир с позывным] Шустрый»? — заявил он. По словам Алаудинова, отведенный «Ахмат» «вложил очень большой труд», и их заслуги также необходимо признать.

Министерство обороны России сообщало, что взятие города было совершено усилиями бойцов Воздушно-десантных войск из Иванова, Костромы и Ярославля.

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Ранее писатель и публицист Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин заявил, что город Часов Яр был взят Вооруженными силами России благодаря тысячам подвигов и несчетным тоннам снарядов.

ЖЗЛ
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