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18:20, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» ответила на слухи о разводе Диброва словами «их не жалко»

Ведущая Сябитова в ответ на слухи о разводе Диброва заявила, что ей не жалко его
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала слухи о разводе телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины Дибровой после 16 лет брака. В разговоре с изданием Teleprogramma она заявила, что ей не жалко Диброва.

«Если разводятся, пусть сделают это по-человечески. И как-то минимизируют ущерб для сыновей и физический, и психологический. Мне их [Дмитрия и Полину Дибровых] не жалко. Они взрослые люди», — ответила Сябитова на слухи о расставании Диброва с женой.

По ее словам, брак ведущего изначально имел шансы рухнуть из-за 30-летней разницы в возрасте. «Молодость взяла верх, такое случается. Можно ли это было предугадать? Наверное, можно», — порассуждала Сябитова.

Ранее Полина Диброва опровергла сообщения о разводе. «Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — сказала она.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, заявило издание KP.RU со ссылкой на друга семьи. Утверждалось, что жена ведущего уже некоторое время ведет отдельную личную и профессиональную жизнь. Также отмечалось, что роль в расставании сыграла разница в возрасте супругов.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Телеведущий старше супруги на 30 лет. У пары есть трое сыновей.

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