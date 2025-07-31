Порнозвезда Бонни Блю выгнала двух мужчин из тысячи во время 12-часового секс-марафона

Порнозвезда Бонни Блю отказалась иметь дело с двумя из тысячи мужчин, явившихся на 12-часовой секс-марафон. Она рассказала об этом в интервью изданию The Times.
По словам Бонни Блю, один из них пришел на секс-марафон с поддельными документами. Поскольку всем участникам приходилось подтверждать возраст, его просто не пустили.
Другой мужчина принялся насмехаться над размером половых органов присутствующих. «Я сразу сказала ему убираться», — утверждает Бонни Блю.
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Бонни Блю прославилась после 12-часового порномарафона, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Кончилось тем, что ее выгнали с OnlyFans за нарушение правил сервиса.