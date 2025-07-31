Страна ЕС упразднила комиссию по расследованию «российского влияния»

Премьер Польши упразднил комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

Премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил комиссию по расследованию предполагаемого влияния России и Белоруссии на политику страны. Об этом говорится в опубликованном распоряжении главы правительства республики.

«Комиссия по расследованию влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 годах упраздняется», — сказано в документе.

В состав комиссии, которая была создана распоряжением главы правительства в мае 2024 года, входили 11 экспертов, рекомендованных премьер-министром, и руководители ключевых ведомств, связанных с этим вопросом.

Ранее Туск заявил, что в Польше за якобы сотрудничество со спецслужбами России в общей сложности были задержаны 32 человека. По его словам, Польша будет «действовать безжалостно» по отношению к тем, кто дестабилизирует государство.

