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15:07, 31 июля 2025Мир

Президент Финляндии оценил перспективы отношений России и Европы

Стубб: Установление отношений между РФ и Европой возможно после мира на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Установление отношений между Россией и Европой возможно после достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе конференции «Хельсинки+50: ​​​​​​​уважая наследие, готовясь к будущему», трансляцию которого вел МИД Финляндии.

«Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине», — отметил политик.

Стубб подчеркнул, что эти отношения будут отличаться от тех, которые существовали до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.

Ранее Александр Стубб призвал европейские страны сделать выбор между Россией и «общими правилами и принципами».

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