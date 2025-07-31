Президент Финляндии оценил перспективы отношений России и Европы

Установление отношений между Россией и Европой возможно после достижения мира на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе конференции «Хельсинки+50: уважая наследие, готовясь к будущему», трансляцию которого вел МИД Финляндии.
«Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине», — отметил политик.
Стубб подчеркнул, что эти отношения будут отличаться от тех, которые существовали до начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года.
Ранее Александр Стубб призвал европейские страны сделать выбор между Россией и «общими правилами и принципами».