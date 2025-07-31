Раскрыт приговор участвовавшей в аферах экс-замглавы минстроя российского региона

Экс-замглавы челябинского минстроя Антоновой дали 8,5 года колонии за коррупцию

В Челябинске Курчатовский районный суд приговорил бывшую заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Татьяну Антонову к 8,5 года лишения свободы за участие в аферах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Антонова обвиняется в получении крупной взятки и мошенничестве. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Кроме того, суд запретил ей занимать должности на государственной или муниципальной службе в течение пяти лет.

Как установил суд, в 2016-2017 годах фигурантка получила 2,2 миллиона рублей в качестве взятки от бывшего директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова за общее покровительство во время работ по реконструкции лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой и строительстве биатлонного стрельбища в Златоусте. Также, в период с июня 2018 по декабрь 2019 года они сговорились с бывшим директором ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексеем Абаимовым и похитили выделенных из бюджета на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку в Челябинске более 15 миллионов рублей.

По данным издания, Азамотов также осужден по статье о мошенничестве. Он получил шесть лет в колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Отмечается, что дело третьего фигуранта Абаимова рассматривается отдельно.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова.